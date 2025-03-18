مسعود بارزاني يؤكد أهمية التقارب بين الأطراف السياسية في كركوك

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، يوم الثلاثاء، أهمية التنسيق والتقارب بين الأطراف السياسية في محافظة كركوك.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، لتوران، في مصيف صلاح الدين ضمن مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان، الرؤى ووجهات النظر حول العملية السياسية في العراق والأوضاع في محافظة كركوك، كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق والتقارب بين الأطراف السياسية في المحافظة، بهدف تعميق التعايش المشترك وترسيخ الاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة لسكان كركوك.