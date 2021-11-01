مسعود بارزاني يؤكد لسفير بلاروسيا على "الجانب الانساني" في التعامل مع المهاجرين

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الابعاد الانسانية وحماية الاطفال والنساء المهاجرين إلى اوروبا.

جاء لك خلال استقبال بارزاني في مكتبه اليوم، السفير البلاروسي لدى العراق فيكتور ريباك.

وقال بيان صدر عن مكتب بارزاني، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء سلط الضوء على الانتخابات العراقية ومرحلة ما بعد الانتخابات، كما تم التأكيد على تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وبلاروسيا.

وأشار البيان إلى أن موضوع الهجرة والتنسيق الدولي المتعدد الاطراف في مسالة الهجرة كان محوراً آخر من الاجتماع. وبهذا الخصوص أكد بارزاني، وفق البيان، أنه فيما يخص الهجرة يجب على الاطراف الاخذ بنظر الاعتبار الابعاد الانسانية وحماية الاطفال والنساء واللاجئين.