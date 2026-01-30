مسعود بارزاني يؤكد لباراك: مكونات العراق هي من تقرر مصير البلاد

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، للمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، أن الشرط الأساسي للاستقرار ومعالجة الأزمات في العراق يكمن في تنفيذ الدستور والالتزام بأن تقرّر مكونات العراق مصير البلاد بنفسها، وحماية السيادة العراقية.

وقال بيان صادر عن مقر بارزاني، إن "اتصالاً هاتفياً، أُجريَ بين الرئيس مسعود بارزاني، وتوم باراك، المبعوث الخاص للرئيس ترمب لشؤون سوريا.

ووفقاً للبيان، قدّم باراك، خلال الاتصال، باسمه وباسم رئيس الولايات المتحدة الأميركية، الشكر والتحيات الخاصة إلى بارزاني تقديراً لدوره ومواقفه المشهودة في التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعمه للحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

كما ثمّن باراك عالياً جهود بارزاني في تحقيق الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي إطار الاتصال الهاتفي ذاته، أعرب بارزاني عن شكره وتقديره الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ولكل الأشخاص والجهات التي ساهمت في معالجة الخلافات عبر الحوار، مؤكداً ترحيبه باتفاق اليوم الجمعة في سبيل ترسيخ السلام.

كما قدّم الرئيس بارزاني شكره وتقديره لباراك، مثنياً على دوره المؤثر في إنجاز هذه الاتفاقات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة عموماً وفي سوريا على وجه الخصوص، وفقاً للبيان.

وفيما يتعلّق بالأوضاع في العراق، أشار البيان إلى أن توم باراك طلب من بارزاني أن يضطلع بدوره المهم والريادي في ظل المشهد السياسي الراهن، فيما شدّد بارزاني على أن الشرط الأساسي للاستقرار ومعالجة الأزمات يكمن في تنفيذ الدستور والالتزام بأن تقرر مكونات العراق مصير البلاد بنفسها، وحماية السيادة العراقية.