مسعود بارزاني يؤكد على تعميق العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وأرمينيا

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، على تعميق العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان ودولة أرمينيا، فيما أشاد رئيس أرمينيا فاهغان خاتشاتوريان، بالتقدم والأمن في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير "استقبل في مصيف صلاح الدين، فاهغان خاتشاتوريان، رئيس أرمينيا".

وخلال اللقاء، أشاد رئيس أرمينيا "بالتقدم والأمن في إقليم كوردستان"، مثمناً دور الزعيم الكوردي "في توفير بيئة آمنة وترسيخ التعايش بين مكونات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف"

ورحّب بارزاني خلال الاجتماع "بحفاوة بزيارة رئيس أرمينيا"، مشيرا إلى "العلاقات التاريخية بين شعبَي كوردستان وأرمينيا".

وشكر بارزاني "رئيس أرمينيا على احترام حقوق الكورد المقيمين في أرمينيا".

كما اتفق الجانبان على أن "السلام هو الطريق الوحيد لمعالجة مشاكل شعوب المنطقة والأجيال القادمة".

وأضاف البيان "في جانب آخر من اللقاء، تم التأكيد على تعميق العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان ودولة أرمينيا".

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي محوراً آخر للقاء، حيث شدد الزعيم الكوردي على أن "الالتزام بالدستور هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية".