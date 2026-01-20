مسعود بارزاني يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن ما يجري في سوريا

شفق نيوز- أربيل

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص الأحداث في شمال سوريا وروج آفا، والاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، مطالباً إياهم بالعمل على وقف تلك الاشتباكات فوراً، وإعلان وقف إطلاق نار شامل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نتابع ببالغ القلق وبدقة متناهية آخر التطورات والأحداث في سوريا وروج آفا (غرب كوردستان)، في هذا الظرف الحساس، يجب على الجميع التصرف بمسؤولية وبعيداً عن العاطفة، وتجنب القيام بأي خطوة تؤدي إلى إلحاق الضرر بإخواننا وأخواتنا في "روج آفا"، وهو أمر غير مقبول بتاتاً".

وتابع بارزاني: "لقد سخّرنا كل جهودنا وما زلنا مستمرين لضمان عدم تعرض إخواننا وأخواتنا في روج آفا للكوارث والمآسي. ومن جهة أخرى، وفي ظل هذا الوضع المعقد، هناك خطر من عودة ظهور داعش والإرهاب، وهو ما يشكل بحد ذاته تهديداً جدياً للغاية على استقرار وأمن المنطقة".

وطالب بارزاني، المجتمع الدولي والتحالف الدولي بـ"النهوض بمسؤولياتهم، والعمل على وقف التوترات والحروب والاشتباكات فوراً، وإعلان وقف إطلاق نار شامل، وحل المشكلات بطريقة سلمية ومن خلال الحوار".

وأعلنت الرئاسة السورية، يوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين دمشق وقوات (قسد)، بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلنت يوم الثلاثاء، انسحابها من مخيم الهول، عازية السبب إلى الموقف الدولي من تنظيم "داعش".

من جانبها، اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، قوات "قسد" بترك حراسة مخيم الهول واطلاق من كان محتجزا بداخله، مؤكدة أن الجيش سيدخل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إلى المنطقة وسيتم تأمينها.