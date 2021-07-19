سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني يوجه رسالة بمناسبة العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T14:19:23+0000
مسعود بارزاني يوجه رسالة بمناسبة العيد

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى مسلمي كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بارزاني في رسالته التي وردت لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أوجه أحر التهاني والتبريكات الى عموم مسلمي كوردستان والعراق والعالم ، وأبعث التهاني الى عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كوردستان البواسل وجميع المواطنين الكوردستانيين الأعزاء".

وتابع بارزاني بالقول، "أتمنى أن يكون هذا العيد مبعثاً للخير والبركة والسلامة لأهالي كوردستان، وأن يترسخ التآخي والوئام والتعايش في بلدنا، وأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

related

مسعود بارزاني يقدم نصيحته حول مستقبل الكورد في سوريا

Date: 2019-09-12 18:11:43
مسعود بارزاني يقدم نصيحته حول مستقبل الكورد في سوريا

الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية

Date: 2019-05-26 23:11:39
الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية

بارزاني يؤكد رغبة كوردستان في التوصل إلى حل دستوري مع حكومة بغداد

Date: 2021-01-25 16:12:09
بارزاني يؤكد رغبة كوردستان في التوصل إلى حل دستوري مع حكومة بغداد

مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

Date: 2020-10-03 13:58:23
مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

Date: 2020-02-16 17:35:50
بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

مسعود بارزاني والاعرجي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك بين البيشمركة والجيش

Date: 2021-05-09 11:37:46
مسعود بارزاني والاعرجي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك بين البيشمركة والجيش

مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

Date: 2019-08-03 10:16:31
مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

بارزاني: اتفاقية آذار ارغمت النظام ولأول مرة على الاعتراف بحقوق شعبنا

Date: 2020-03-11 09:06:42
بارزاني: اتفاقية آذار ارغمت النظام ولأول مرة على الاعتراف بحقوق شعبنا