مسعود بارزاني يوجه رسالة بعد إعلان أوجلان التاريخي

شفق نيوز/ أعلن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الخميس، دعمه الكامل لعملية السلام والتسوية في تركيا، في أعقاب دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.

وأكد بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، موقف إقليم كوردستان الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، ودعمه الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيته بأن السلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات.

وأعرب الزعيم الكوردي، عن أمله أن تكون رسالة أوجلان "بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.