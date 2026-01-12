مسعود بارزاني يوجه رسالة بشأن السوريين المقيمين في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، رسالة تخص السوريين المقيمين في إقليم كوردستان، مؤكداً أن الحملات ضدهم لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع مبادئ وقيم شعب كوردستان.

وقال بارزاني، في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "كرد فعل على أحداث الأيام القليلة الماضية في مدينة حلب، نلاحظ للأسف في بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي وأوساط أخرى، حملةً ضد المواطنين العرب السوريين المقيمين في إقليم كوردستان".

وأوضح أن "مثل هذه الحملات والتصرفات ليست في محلها، ولا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع مبادئ وقيم شعب كوردستان، وتتعارض مع السياسة والرؤية العامة لمؤسسات إقليم كوردستان".

وتابع: "في الواقع، لا يجوز تحميل وزر ارتكاب جريمة من قبل أشخاص معينين على عاتق أشخاص آخرين لا علاقة لهم بتلك الجريمة. يجب احترام أولئك اللاجئين والمواطنين العرب السوريين الذين لجأوا إلى إقليم كوردستان ويعيشون هنا، ومن الضروري وضع حد لهذه الحملة غير اللائقة، وعلى الجهات المعنية منع تكرار مثل هذه التصرفات".

ويوم أمس الأحد، استقبلت مدينة القامشلي السورية قافلة تضم مدنيين ومصابين قادمين من الأحياء الكوردية في مدينة حلب بعد إعلان التوصل لاتفاق افضى إلى انسحاب قوات الاسايش المتبقية في الحي رفقة عوائلهم إلى جانب المصابين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قافلة تضم المئات وصلت صباح اليوم (أمس الأحد) إلى مدينة الحسكة حيث تم نقل عدد من المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج فيما تم نقل مدنيين إلى مراكز للأيواء في الحسكة والقامشلي".

وأضاف أن "آلاف من أهالي الحسكة والقامشلي كانوا في استقبال القافلة، حيث رفعوا لافتات تندد بالهجوم على حيي الشيخ مقصود والاشرافية رافعين اعلام قوات سوريا الديمقراطية واعلام قوات الامن الداخلي (الاسايش)".

وذلك على خلفية اضطرابات أمنية واشتباكات مسلحة بين هجمات نفذتها القوات العسكرية التابعة للعاصمة السورية دمشق ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، راح ضحيتها العديد من المدنيين والمسلحين.