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مسعود بارزاني يوجه جملة رسائل و"مسرور" يشكر اقتراح "نيجيرفان"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-03T15:43:20+0000
مسعود بارزاني يوجه جملة رسائل و"مسرور" يشكر اقتراح "نيجيرفان"

شفق نيوز/ رأى زعيم الحزب الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، أن أعظم مهمة ومنصبٍ يفتخر به هو كونه بيشمركة، وذلك بعد تجديد الثقة إليه زعيماً للحزب في المؤتمر الـ14.

وقال بارزاني في كلمة خلال المؤتمر، "شكراً لكم على منحي هذه الثقة وسأكون في خدمتكم، لكنني لست من الأشخاص الذين يريدون أن يبقوا رئيساً أو مسؤولاً حتى الموت، فقد وددت أن أطلب من هذا المؤتمر إجازة، لأن كل بداية لها نهاية وكل إنسان كلما كان كبيراً وله منصب رفيع، في النتيجة سيأتي يوم ويتركه، وأنا أيضاً مثل كل البشر، رغبت أم لم أرغب، بالنهاية سيأتي اليوم الذي ينهي الله الأمانة وأترككم، لذلك هذا شي طبيعي ويجب أن تتقبلوه". 

لفت في حديثه "أعزي أولئك الذين جهزوا أنفسهم لقراءة الفاتحة على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبهذه المناسبة أقترح أن يصبح نيجيرفان ابن شقيقي إدريس نائباً لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

من جانبه قال مسرور بارزاني، الذي انتخب النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "أود أن أشكر أخي السيد نيجيرفان بارزاني على هذا الاقتراح"، في إشارة إلى منصبه الحزب الجديد.

وأضاف "أينما كنت أنا أعتبر نفسي خادم الشعبي. أعد أن أخدم مع أخي السيد نيجيرفان بارزاني، ونأخذ تجربة بلادنا إلى مرحلة أكثر إشراقًا وتقدماً".

 

 

 

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