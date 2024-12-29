مسعود بارزاني يهنئ بهاء الدين بإعادة انتخابه على رأس الاتحاد الإسلامي

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الأحد، صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني بإعادة انتخابه.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "بارزاني هنأ باتصال هاتفي اليوم، صلاح الدين بهاء الدين بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد الإسلامي وانتخاب قيادة جديدة وإعادة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وتمنى له التوفيق".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على "التنسيق والوحدة بين القوى والأحزاب السياسية في كوردستان".