مسعود بارزاني يهنئ بنجاح انتخابات كوردستان: ستأتي بأمل جديد ومرحلة جديدة

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، نجاح العملية الانتخابية في إقليم كوردستان، بأنه نجاح للشعب كوردستان، متمنياً أن تأتي الانتخابات ونتائجها بـ"أمل جديد ومرحلة جديدة".

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "الحمد لله انتهت عملية انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان بنجاح وتمكن الشعب الكوردستاني من التصويت في أجواء حرة".

وأضاف أن "نجاح هذه العملية هو بالتأكيد نجاح للشعب كوردستان، بجميع المكونات والأحزاب السياسية"، متابعاً "بهذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر والتهنئة إلى الشعب الكوردستاني وجماهير وأعضاء وأنصار الحزب الديمقراطي وكافة الأحزاب السياسية".

وتابع بارزاني: "أود أن أشكر مفوضية الانتخابات العراقية وكردستان وجميع الجهات المعنية والقوات الأمنية الذين ساعدوا معًا في إنجاح العملية الانتخابية في إقليم كردستان، وآمل أن تأتي الانتخابات ونتائجها بأمل جديد ومرحلة جديدة تصب في مصلحة الشعب الكوردستاني بأكمله".

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساءً من اليوم الأحد، معلنةً انتهاء عملية التصويت في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وذلك في الوقت المحدد دون أي تمديد.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت مسبقاً أنها لن تمدد فترة التصويت، رغم الإقبال المكثف الذي شهدته المراكز في الساعات الأخيرة.

وأفادت المفوضية لوكالة شفق نيوز، بأن عملية التصويت جرت بشكل عام بسلاسة، إلا أنها واجهت تحديات تقنية في بعض المراكز، حيث لم تتمكن بعض أجهزة الاقتراع من قراءة بصمات أعداد من الناخبين، مما حرمهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق الصناديق، على أن تعلن المفوضية النتائج الأولية خلال أربع وعشرين ساعة.

وكان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، أيسر ياسين، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي كانت كالتالي، دهوك: 31%، أربيل: 34%، سليمانية: 29%، حلبجة: 33%، وبذلك، فإن النسبة العامة للمشاركة تصل إلى 31%.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحاً أبواب 1622 مركزاً للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2.683.618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2.899.578 ناخباً.