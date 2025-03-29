مسعود بارزاني يهنئ بمناسبة عيد الفطر ويخص عائلات شهداء البيشمركة

شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وخص بها عائلات شهداء البيشمركة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدّم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأخص بالذكر مسلمي العراق وكوردستان، كما أبارك هذه المناسبة لعوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال، وجميع مواطني كوردستان".

وأضاف "في هذه المناسبة المباركة، نعرب عن تمنياتنا بالسعادة والرخاء والأمان لأبناء شعب كوردستان الأعزاء، ونسأل المولى القدير أن يتقبّل صيام جميع المسلمين وعباداتهم وطاعاتهم، وأن يجلب هذا العيد السلام والخير والطمأنينة للإنسانية جمعاء".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجه يوم السبت، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعبر فيها عن آماله بأن يكون العراق وإقليم كوردستان صفا واحدا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أهنئ المسلمين كافة في كوردستان، والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأخص بالتهنئة عوائل وذوي الشهداء الشامخين، راجياً عيداً سعيداً وعطلة آمنة هانئة تعود باليمن والخير والفرح على الجميع".

وأضاف أن "هذا العيد المبارك مناسبة وفرصة لنا جميعاً لتجديد التزامنا بمعانيه وقيمه ورسالته العليا في التصالح والتسامح والمصالحة والعفو والإنسانية، ولنراجع علاقاتنا ونعيد صياغتها على أسس الاحترام والمحبة والصداقة والتعاون".

وتابع "آمل أن تحل الأعياد والمناسبات المقبلة على الجميع في ظل ظروف وأحوال ومعيشة أفضل، وأن يكون الجميع في إقليم كوردستان والعراق صفاً واحداً وفي وئام، لنتمكن من خدمة الشعب والوطن بصورة أفضل".

وكانت وزارة الاوقاف في إقليم كوردستان، أعلنت أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائر الرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.