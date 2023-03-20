مسعود بارزاني يهنئ بقدوم أعياد نوروز

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، الشعب الكوردي والعالم بمناسبة قدوم أعياد نوروز.

وقال مسعود بارزاني في تغريدة على موقع تويتر، "‏سنة جديدة سعيدة لشعب كوردستان ولكل من يحتفل بعيد نوروز في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أود أن أنقل تحياتي من القلب إلى قوات البيشمركة وأهالي شهدائنا وأحبائهم. أتمنى أن يجلب العام القادم المزيد من السلام والفرح للعالم".

ويحتفل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بعيد نوروز، والذي يصادف يوم غد الثلاثاء 21 آذار ، وهو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكوردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.