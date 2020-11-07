مسعود بارزاني يهنئ بفوز "صديقه" بايدن في الانتخابات

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه بالسباق للوصول الى البيت الابيض رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، واصفا اياه بـ"صديقي".

وكتب بارزاني على تغريدة صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها "أعبر عن تهنئتي القلبية لك، يا صديقي ، الرئيس المنتخب جو بايدن لنصرك".

واضاف بارزاني مخاطبا بايدن "آمل بصدق وأدعو الله أن يشهد العالم الحر تحت قيادتكم المزيد من السلام والازدهار".

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

وخسارة ترامب للسباق الإنتخابي تجعله أول رئيس لولاية واحدة منذ التسعينيات.



