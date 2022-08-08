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مسعود بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T14:53:55+0000
مسعود بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز / هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، الحزب الإشتراكي الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسه، داعياً الى جعل "مصالح شعب كوردستان" هدفاً أساسياً لجميع الأطراف السياسية.

وقال بارزاني في بيان نشره مقره وورد إلى وكالة شفق نيوز "أبارك لكم الذكرى الـ46 لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني وأتمنى لكم التوفيق".

واضاف بارزاني "أثمن تضحياتكم ونضالكم في داخل الحركة التحررية الكوردية ".

ودعا بارزاني الى ان يكون مبدأ الأخوة والتوافق والمصالح العليا لشعب كوردستان هدفا اساسيا لكل الاطراف السياسية".

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