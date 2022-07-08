مسعود بارزاني يهنئ بالعيد: نتمنى أن يكون سببا للسلام والاستقرار في منطقتنا

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، بمناسبة عيد الأضحى، معرباً عن تمنياته بأن يكون سببا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبریكات لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، كما اوجه التهاني لأسر الشهداء الكرام والبيشمركة البواسل، سائلا الله القدير أن يمن على شعب كوردستان بالخير والبركة والأمان".

وتمنى بارزاني، أن "تتوطد أواصر الأخوة والوئام والتعايش في بلدنا، وأن يكون هذا العيد سببا للسلام والاستقرار في منطقتنا وحول العالم".