‏مسعود بارزاني يهنئ بالذكرى الـ29 لتأسيس مجلة "گولان": أدت دوراً مهماً في القضايا الوطنية

شفق نيوز / هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإصدار مجلة "گولان"، واصفاً إياها بأنها أدت دوراً مهماً في القضايا الوطنية وحاولت ترسيخ روح التعايش بين الأديان والقوميات المختلفة في كوردستان.

‏وقال بارزاني في بيان نشره مقره ورد لوكالة شفق نيوز انه "بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإصدار مجلة گولان، أتقدم بأحر التهاني لرئاسة التحرير والعاملين في المجلة وقرائها".

وأضاف أن "مجلة گولان باعتبارها مجلة ملتزمة بأخلاقيات الصحافة، خدمت الصحافة في كوردستان وأدت دوراً مهما في القضايا الوطنية وكانت تحاول ترسيخ روح التوافق والاخوة و التعايش بين الاديان والقوميات المختلفة في كوردستان، وكانت دائما مركزاً لجمع الآراء المختلفة على مستوى الداخل والخارج".

وتابع بارزاني قائلا ؛" بهذه المناسبة أود أن أشكركم مرة أخرى على جهودكم وآمل أن تلتزموا أكثر بمبادئ الثقافة الكوردية وكوردستان وأن تؤدوا دورًا أكبر في حماية قيم وقدسية أمتنا وأتمنى لكم التوفيق".