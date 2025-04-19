مسعود بارزاني يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد "القيامة"

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، رسالة تهنئة للمكون المسيحي في إقليم كوردستان والعراق والعالم أجمع، بمناسبة حلول عيد القيامة.

وذكر بارزاني، في رسالته التي وردت لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح (عليه السلام)، أوجّه أحرّ التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع".

وفي هذه المناسبة، شدد مسعود بارزاني، على "ثقافة التعايش والأخوّة والوئام بين جميع المكوّنات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، حيث يعدُّ التعايش والتسامح مبعث فخر كبير لشعب كوردستان، ولا بد من حمايته وإثرائه".

وتابع: "آمل أن يحتفل الأخوات والإخوة المسيحيون وسائر المكوّنات الدينية والقوميّة الأخرى بأعيادهم ومناسباتهم في أجواء من السلام والطمأنينة".