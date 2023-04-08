مسعود بارزاني يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة

شفق نيوز/ هنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، المسيحيين في اقليم كوردستان والعراق بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال بارزاني في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد للسيد المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحر التهاني لأخواتنا وإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع".

وأضاف "آمل أن تكون هذه المناسبة مدعاة لتعزيز أواصر الأخوة والوحدة بين جميع القوميات والأديان في منطقتنا".

وتابع "أتمنى السلام والسعادة والفرح لجميع أخواتنا وإخواننا المسيحيين بمناسبة عيدهم. عيد سعيد مبارك وكونوا بخير وسعادة".