مسعود بارزاني يهنئ السليمانية بذكرى تأسيسها: وقفت بوجه الظلم والطغيان

شفق نيوز- أربيل

وجه الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الجمعة، تهنئة لمدينة السليمانية بذكرى تأسيسها، مؤكدا أنها وقفت بوجه الظلم والطغيان.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة الذكرى الـ241 لتأسيس مدينة السليمانية، أوجّه تهنئة حارة إلى أهالي السليمانية الأعزاء، مدينة الشيخ نمر ومدينة النضال والتضحية".

وأضاف أن "السليمانية جزء عزيز من كوردستان، مدينة شهداء التاسع من حزيران، ومدينة مقاومة انقلاب عام 1963، ومدينة الوقوف بوجه الظلم والطغيان والأنظمة المتعاقبة. وكما هي الحال مع كل مدن ومناطق كوردستان، كانت السليمانية دائماً موطناً للأدباء والشعراء والمثقفين والمناضلين والثوار الكورد، ولعبت دوراً كبيراً في مسيرة التحرر الكوردستاني".

وتابع "في بدايات أربعينيات القرن العشرين، وقفت مدينة السليمانية بكل مكوناتها وقفة تقدير ودفء تجاه البارزاني الخالد والبارزانيين المنفيين، وهي مكانة وتحية لن تُنسى أبداً".

وختم بيانه بـ"بهذه المناسبة، أتمنى لأهالي السليمانية الأعزاء السلام والطمأنينة، وأن ينالوا كل أشكال التقدم والريادة التي يستحقونها".