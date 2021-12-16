سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "الصيام"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T14:22:30+0000
مسعود بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "الصيام"

شفق نيوز / وجه الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الخميس، رسالة تهنئة إلى الايزيديين في إقليم كوردستان والعالم، بمناسبة عيد الصيام، فيما تعهد بالاستمرار في المحافظة على ثقافة الأخوة والتعايش العميق بين الطوائف والأديان.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول عيد الصيام أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان وحول العالم"، معربا عن أمله أن يجلب هذا العيد "السعادة والسلام والأمان للإخوة والأخوات الإيزيديين وأن ينهي معاناتهم".

وأضاف أن "كوردستان هي أرض السلام والأديان المختلفة"، متعهدا بـ"الاستمرار في المحافظة على ثقافة الأخوة والتعايش العميق بين الطوائف والأديان".

ويحتفل الإيزيديون بعد صيام 3 أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس” في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، وفق التقويم الشرقي” الكرمانجي” بعيد إيزي” أي عيد الخالق أو ما يُعرف ”بعيد الصوم الكبير”، ويفرق بين التقويم الميلادي والشرقي 13 يوماً.

related

بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد الصيام

Date: 2020-12-17 18:33:52
بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد الصيام

بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم

Date: 2021-02-11 14:32:23
بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم

مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

Date: 2019-08-03 10:16:31
مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

رئيس اقليم كوردستان مهنئاً الايزيديين: سنواصل العمل لانقاذ المختطفين

Date: 2020-12-17 20:54:22
رئيس اقليم كوردستان مهنئاً الايزيديين: سنواصل العمل لانقاذ المختطفين

بارزاني مهنئا بعيد "ايزي": حماية التعايش بكوردستان واجب مقدس

Date: 2019-12-19 18:34:24
بارزاني مهنئا بعيد "ايزي": حماية التعايش بكوردستان واجب مقدس

سياسي عراقي بارز يفجر مفاجأة وراء خلاف بغداد- اربيل: طلب إيراني رفضه بارزاني

Date: 2021-02-08 11:32:56
سياسي عراقي بارز يفجر مفاجأة وراء خلاف بغداد- اربيل: طلب إيراني رفضه بارزاني

بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

Date: 2020-02-16 17:35:50
بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر

Date: 2021-05-09 18:47:17
منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر