مسعود بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "الصيام"

شفق نيوز / وجه الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الخميس، رسالة تهنئة إلى الايزيديين في إقليم كوردستان والعالم، بمناسبة عيد الصيام، فيما تعهد بالاستمرار في المحافظة على ثقافة الأخوة والتعايش العميق بين الطوائف والأديان.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول عيد الصيام أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان وحول العالم"، معربا عن أمله أن يجلب هذا العيد "السعادة والسلام والأمان للإخوة والأخوات الإيزيديين وأن ينهي معاناتهم".

وأضاف أن "كوردستان هي أرض السلام والأديان المختلفة"، متعهدا بـ"الاستمرار في المحافظة على ثقافة الأخوة والتعايش العميق بين الطوائف والأديان".

ويحتفل الإيزيديون بعد صيام 3 أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس” في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، وفق التقويم الشرقي” الكرمانجي” بعيد إيزي” أي عيد الخالق أو ما يُعرف ”بعيد الصوم الكبير”، ويفرق بين التقويم الميلادي والشرقي 13 يوماً.