مسعود بارزاني ينعى الشاعر كريم العراقي: ترك بصمة متميزة في عالم الأدب والفن

شفق نيوز/ عزّى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، برحيل الشاعر كريم العراقي والذي وافاه الأجل بإحدى مستشفيات "ابو ظبي" بالامارات العربية المتحدة.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي ترك بصمة متميزة في عالم الأدب والفن، وخدم بعطائه وأدبه قضايا الشعب والوطن".

وأضاف، "إذ نعزي أسرته ومحبيه وزملاءه الشعراء والفنانين، فإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

وأُعلن في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عارف الساعدي مستشار ثقافي في الحكومة العراقية، في تدوينة له، "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في احدى مستشفيات ابو ظبي".

والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي. حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.