مسعود بارزاني ينعى البابا فرنسيس: كان رجلاً عظيماً وحاملاً لرسالة السلام

شفق نيوز/ نعى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين ببالغ الحزن والأسى وفاة بابا الفاتيكان، مشيداً بدوره الكبير في نشر رسالة الإنسانية والسلام حول العالم.

وقال بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "لقد كان البابا فرنسيس رجلاً عظيماً، وكان له دور مشهود في نشر رسالة الإنسانية والسلام"، مضيفاً "نتقدم بأعمق التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم، ونشاركهم الأحزان بهذا المصاب".

وختم بالقول: "لترقد روح قداسة البابا فرنسيس بسلام، ونسأل المولى القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان والسكينة".