مسعود بارزاني يناقش مع عمار الحكيم وبرهم صالح نتائج الانتخابات والمرحلة التي تلتها

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأربعاء زعيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، ورئيس الجمهورية العراقية المنتهية ولايته برهم صالح كلا على حدة.

وقال الحكيم في بيان: كان الهمّ العراقي حاضرا في اللقاء حيث التطورات السياسية والأمنية ولاسيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحديات القادمة.

وقال الحكيم إنه "إستذكرنا عند لقائنا (الزعيم مسعود بارزاني) التاريخ المشترك الذي جمعنا مع سيادته ومع القيادات الكوردية في مواجهة الدكتاتورية وبناء العراق الجديد، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي والأمني ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما أفضت إليه من إرباك وعدم توازن".

وذكر أنه "دعونا إلى تطمين الجهات المعترضة على النتائج لاستعادة الشفافية والثقة بالنظام الديمقراطي وشددنا مع سيادته على التهدئة والحوار للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الإنسداد السياسي".

وزاد الحكيم بالقول "أكدنا أهمية التنازل للعراق والمصلحة العامة، وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الخدمات وفرص العمل وإنهاء الملفات العالقة والمرحلة من الدورات السابقة، كما قلنا إن إستقرار العراق مرهون بتحلي القادة بثقافة التنازل للعراق ومصلحة شعبه، وبيّنا أن المبادرة الوطنية التي طرحناها تمثل رؤيتنا للحل في الأزمة الحالية من دون أن نطلب دورا في الحكومة القادمة".

وتابع بالقول "سياسيا أكدنا على احترام سيادة العراق وإيقاف التدخلات والإعتداءات الخارجية على أراضيه، وقلنا إن قوة بغداد قوة لأربيل والعكس صحيح وهذا ما أثبتته التجارب السابقة".

وفي بيان ثان ذكر مكتب الزعيم الكوردي انه خلال اللقاء الذي جمعه مع برهم صالح تم بحث، الوضع السياسي في العراق، والمرحلة التي تلت الانتخابات البرلمانية العراقية، وسبل تطوير وحل مشاكل العملية السياسية في العراق، مع توحيد الرؤى لمواجهة التحديات والقضايا الراهنة في العراق عامة وإقليم كردستان.