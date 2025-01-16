مسعود بارزاني يلتقي مظلوم عبدي في أربيل.. حديث عن إنجاز كبير

شفق نيوز/ كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، عن لقاء جمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب زيباري، في تدوينة له على منصة إكس، إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا مظلوم عبدي، يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكوردية وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق، من تحقيق انتقال سياسي سلس".

وكان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، قد أكد بوقت سابق من اليوم الخميس، أن التغيرات "المفاجئة" في سوريا تؤثر بشكل مباشر على الإقليم والعراق، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الواقع الجديد في المنطقة.

وقال دزيي في تصريح، لوكالة شفق نيوز، "نتمنى عودة الاستقرار والازدهار والأمن إلى سوريا، نحن مهتمون بالقضية الكوردية في سوريا، حيث إن الكورد هناك لم تكن لديهم حتى حقوق المواطنة".

وأضاف: "حاولنا ونحاول تعزيز التقارب والتفاهم بين الأطراف الكوردية، في هذا السياق، كان هناك مبعوث خاص للرئيس مسعود بارزاني إلى سوريا للتواصل مع السلطة المحلية، ونتطلع إلى مزيد من التقارب بين الأطراف المعنية".

وأشار دزيي إلى أنه من المقرر أن يزور مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، إقليم كوردستان في الفترة المقبلة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتفاهم.