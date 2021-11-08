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مسعود بارزاني يلتقي مسؤول عسكري بريطاني كبير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T10:20:58+0000
مسعود بارزاني يلتقي مسؤول عسكري بريطاني كبير

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، مع سامي سمسن كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق له.

في الاجتماع الذي جرى في مكتب بارزاني باربيل، تم بحث الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة وتهديدات الارهابيين، وسلطوا الضوء على آخر تطورات العملية السياسية في العراق وبالأخص مرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، أن الوفد البريطاني اكد على ان البلاد ستبقى قوة صديقة لاقليم كوردستان والعراق، مؤكدا على دعم بلاده لاجراء الاصلاحات في صفوف قوات بيشمركة كوردستان.

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