مسعود بارزاني يلتقي اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في مصيف صلاح الدين، وفدَ اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني، أنه خلال اللقاء، استعرض الوفدُ الضيف لمسعود بارزاني أعمالَ اللجنة المالية والجهود التي يبذلها النواب الأعضاء في اللجنة المالية النيابية بشأن ملف الموازنة.

كما تم أثناء اللقاء تسليطُ الضوء على أهمية تشريع القوانين الاتحادية وحل المسائل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وذلك في إطار الدستور العراقي.

وكشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم السبت 14 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان للاطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.