مسعود بارزاني يقترح تأسيس مركز لمتابعة شؤون الكورد الفيليين في أربيل

شفق نيوز/ اقترح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، تأسيس مركز لمتابعة شؤون الفيليين كافة يكون مقره محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) في مدينة أربيل والتي تجري برعايته الشخصية وبحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

وقال الزعيم الكوردي في كلمته، "من المسلم أن الكورد الفيليين هم الجزء الأساس الذي لا يتجزأ من الشعب الكوردي وقاموا ببسالة جميع المحاولات التي جرت ضدهم لصهرهم، وبالرغم من كل هذه المحاولات حافظوا على هويتهم وثقافتهم بالرغم من تعرضهم لاضطهاد مزدوج".

وأضاف "المناضلون الفيليون ساهموا بجدارة في تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وساهموا بثورة أيلول، والكثير من الحضور يعرفون بأن القيادات العليا كان يشغلها مناضلون فيليون كسكرتير الحزب، ورئيسة اتحاد نساء كوردستان، ورئيس اتحاد طلبة كوردستان وغيرها من المناصب المهمة".

كما أردف الزعيم مسعود بارزاني بالقول: وحظي الفيليون بثقة واحترام البارزاني الخالد، وذلك لاخلاصهم وتفانيهم في عملهم وانتمائهم"، مؤكدا "لقد تعرض الفيليون لمعانة كبيرة وكارثة كبيرة حاول النظام بشتى الوسائل لثنيهم عن مواقفهم القومية والوطنية ولكن تلك الأساليب فشلت، ولجأوا إلى الوسائل والأساليب الوحشية منها الابعاد القسري بحجة انهم اجانب ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، والأنكى من كل ذلك الرقم الذي لا شك فيه هو 12 الف شاب - ربما العدد اكثر بكثير - ولكن هذا العدد مؤكد من سن 18 - 30 سنة جرى تصفيتهم بشكل وحشي ولا يعرف أحد لغاية الآن أين دفنوا؟".

ومضى بالقول "بالتأكيد وفي العام 1981 جرت التجارب الكيمياوية في منطقة عكاشات على 300 شاب فيلي، وبعد ذلك جرت نفس العملية على 150 شابا من البارزانيين الذين تم تصفيتهم أيضا".

وزاد الزعيم الكوردي قائلا، إن "المأساة والإبادة الجماعية للفيليين هي حلقة في سلسلة من الجرائم التي أُتكبت بحق شعب كوردستان وكلنا شاهدنا ايضا ما تعرض له الإيزيديون من كارثة من ابادة جماعية فاقت كل التصورات"، مشددا على "شعب كودستان لن ينسى هذه الجرائم لكنه ترفع عندما اتته الفرصة انه لم ولن ينتقم لكنه لن ينسى هذه الجرائم".

وتابع بالقول إن "الخطابات والكلمات لا تكفي بل يجب البحث عن كل السبل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبالنسبة لكل ضحايا الابادة الجماعية في كوردستان وخاصة الكورد الفيليون يجب تعويضهم تعويضا عادلا ماديا ومعنويا واعادة الحقوق كافة اليهم".

واقترح الزعيم مسعود بارزاني، تأسيس مركز في اربيل لمتابعة شؤون الفيليين كافة، وأن يكون هذا المكتب بمثابة المرجع للفيليين.