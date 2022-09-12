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مسعود بارزاني يفتتح "كنيسة الشرق الآشوري" في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-12T16:17:29+0000
مسعود بارزاني يفتتح "كنيسة الشرق الآشوري" في اربيل

شفق نيوز / افتتح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، كنيسة الشرق الآشوري، في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم افتتاح الكنيسة الباتريكية إننا "نؤكد بأننا لا نفرق بين كل المكونات الموجودة في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "‏افتتاح هذه الكنيسة دليل على العلاقة القوية التي نشأت قبل 100 عام بين ‏الشهيد عبد السلام البارزاني ومارشيمون".

‏وتقع الكنيسة التي تم افتتاحها اليوم على شارع 100 الرئيسي بأربيل.

وتنتشر في محافظة أربيل واقليم كوردستان العديد من الكنائس الخاصة بالمكون المسيحي، فيما يوفر الاقليم بشكل عام مكاناً آمناً للاقليات وكذلك النازحين بسبب الحالة الامنية المستقرة قياسا بمناطق عراقية اخرى.

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