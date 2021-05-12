مسعود بارزاني يغرد بمناسبة مرور 47 عاماً على إعدام ليلى قاسم

شفق نيوز/ نشر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأربعاء تغريدة بمناسبة مرور 47 عاما على إعدام الناشطة والسياسية الكوردية ليلى قاسم على يد النظام السابق.

وكتب الزعيم بارزاني في تغريدته قائلا: يصادف اليوم الذكرى السابعة والأربعين لإعدام ليلى قاسم ، رمز الصمود لجميع النساء الكورديات.

وأضاف أن قاسم "أختارت الموت على الانصياع للظالم في مطاردة أمتها".

وليلى قاسم سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني / يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ ابريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.