سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني يغرد بمناسبة مرور 47 عاماً على إعدام ليلى قاسم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T08:14:15+0000
مسعود بارزاني يغرد بمناسبة مرور 47 عاماً على إعدام ليلى قاسم

شفق نيوز/ نشر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأربعاء تغريدة بمناسبة مرور 47 عاما على إعدام الناشطة والسياسية الكوردية ليلى قاسم على يد النظام السابق.

وكتب الزعيم بارزاني في تغريدته قائلا: يصادف اليوم الذكرى السابعة والأربعين لإعدام ليلى قاسم ، رمز الصمود لجميع النساء الكورديات. 

وأضاف أن قاسم "أختارت الموت على الانصياع للظالم في مطاردة أمتها". 

وليلى قاسم سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني / يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ ابريل من سنة  1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.

related

سياسي عراقي بارز يفجر مفاجأة وراء خلاف بغداد- اربيل: طلب إيراني رفضه بارزاني

Date: 2021-02-08 11:32:56
سياسي عراقي بارز يفجر مفاجأة وراء خلاف بغداد- اربيل: طلب إيراني رفضه بارزاني

امير الكويت يتصل بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني

Date: 2019-06-19 17:05:18
امير الكويت يتصل بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني

بريطانيا تبدي لبارزاني رغبتها في استمرار دعم البيشمركة لمواجهة داعش

Date: 2020-12-01 16:07:06
بريطانيا تبدي لبارزاني رغبتها في استمرار دعم البيشمركة لمواجهة داعش

الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

Date: 2020-02-23 13:32:27
الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

هولندا تستعد لتطوير القطاع الزراعي في كوردستان

Date: 2020-12-14 13:59:00
هولندا تستعد لتطوير القطاع الزراعي في كوردستان

بإشراف مسعود بارزاني .. الديمقراطي الكوردستاني يجتمع لمناقشة ملفين

Date: 2019-05-30 09:04:35
بإشراف مسعود بارزاني .. الديمقراطي الكوردستاني يجتمع لمناقشة ملفين

قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

Date: 2019-09-28 14:59:07
قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

بارزاني: خلال حكم الامير الراحل تعززت العلاقات بين الكويت وكوردستان

Date: 2020-09-29 20:02:37
بارزاني: خلال حكم الامير الراحل تعززت العلاقات بين الكويت وكوردستان