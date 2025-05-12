مسعود بارزاني يعلن دعمه الكامل لنجاح عملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ أعلن الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الاثنين، عن دعمه الكامل لنجاح عملية السلام في تركيا، فيما أعرب عن أمله بأن يفضي قرار حل حزب العمال الكوردستاني لنتائج جيدة.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من دواعي السرور، قيام الأطراف المعنية فيما يخص عملية السلام في تركيا، بإبداء مواقف جيدة واتخاذها خطوات إيجابية نحو الحل السلمي، بعدما عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمره وأصدر جملة من القرارات".

وأضاف: "نحن نأمل بأن تفضي هذه العملية إلى نتائج جيدة تصب في مصلحة وخير المنطقة والجميع"، معلناًَ عن دعمه الكامل لنجاح هذه العملية بكل السبل الممكنة.

وقبل ذلك، وصف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار حزب العمال الكوردستاني، حل نفسه والتخلي عن السلاح، بعد دعوة زعيمه عبد الله أوجلان، "خطوة مهمة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب".

وقرر حزب العمال الكوردستاني، صباح الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.