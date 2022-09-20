مسعود بارزاني يعزي بوفاة شيخ عدنان النقشبندي

شفق نيوز/ أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، برقية تعزية بوفاة وزير الأوقاف الأسبق في حكومة إقليم كوردستان شيخ عدنان النقشبندي.

‏وذكر بيان لمقر بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "وفي اتصال هاتفي قدم مسعود بارزاني التعازي لفؤاد النقشبندي شقيق الراحل وأبلغه بحزنه لهذا المصاب".

وأمس الاثنين ‏توفي وزير الأوقاف الأسبق في حكومة إقليم كوردستان شيخ عدنان النقشبندي في أربيل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاما.

‏ وشغل النقشبندي مقعدا في برلمان اقليم كوردستان، واستلم حقيبة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم.