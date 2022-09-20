مسعود بارزاني يعزي بوفاة شيخ عدنان النقشبندي

شفق نيوز/ أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، برقية تعزية بوفاة وزير الأوقاف الأسبق في حكومة إقليم كوردستان شيخ عدنان النقشبندي.
وذكر بيان لمقر بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "وفي اتصال هاتفي قدم مسعود بارزاني التعازي لفؤاد النقشبندي شقيق الراحل وأبلغه بحزنه لهذا المصاب".
وأمس الاثنين توفي وزير الأوقاف الأسبق في حكومة إقليم كوردستان شيخ عدنان النقشبندي في أربيل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاما.
وشغل النقشبندي مقعدا في برلمان اقليم كوردستان، واستلم حقيبة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم.