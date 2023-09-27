مسعود بارزاني يعزي بفاجعة الحمدانية

شفق نيوز/ تقدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، بالتعازي في فاجعة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال مسعود بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "‏ببالغ الحزن تلقيت نبأ الحريق في قضاء الحمدانية والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات من المواطنين"، مضيفاً "أتقدم بالتعازي لأسر الضحايا، وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى".

وبحسب مصدر أمني، فقد ارتفعت حصيلة فاجعة الحريق الكبير الذي اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، لأكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وأعلنت الصحة العراقية، إرسال شحنات وسيارات إسعاف وفرق طبية تخصصية من بغداد وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى.