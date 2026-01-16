مسعود بارزاني يعزي السيستاني بوفاة شقيقه

شفق نيوز- أربيل

قدم الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الجمعة، رسالة تعزية للمرجع الديني علي السيستاني، بوفاة شقيقه.

ونشر مقر بارزاني نص رسالة التعزية، التي وردت لوكالة شفق نيوز، وفيها: "سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظكم الله ورعاكم، ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل شقيقكم سماحة السيد هادي السيستاني (رحمه الله تعالی)".

وتضمنت: "بهذه المناسبة الأليمة أتقدّم إلى سماحتكم، ومن خلالكم إلى الأسرة الكريمة وعموم المؤمنين، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يربط على قلوبكم بالصبر والسكينة، وأن يجعل هذه المصيبة في ميزان الأجر والثواب".

وفي وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، توفي آية الله السيد هادي السيستاني، الشقيق الأصغر للمرجع الديني الأعلى آية الله علي الحسيني السيستاني، في مدينة قم الإيرانية، بعد معاناة مع المرض.