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مسعود بارزاني يعرب عن دعمه لأي جهد يمهد الطريق لكتابة دستور إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-21T10:42:17+0000
مسعود بارزاني يعرب عن دعمه لأي جهد يمهد الطريق لكتابة دستور إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، عن دعمه لأي جهد يصب في مجال كتابة دستور إقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في منتجع صلاح الدين رئيس برلمان كوردستان، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا كتابة دستور إقليم كوردستان، وضرورة توفير وإيجاد تنسيق ووحدة بين الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في إقليم كوردستان لكتابة الدستور.

واعرب مسعود بارزاني عن دعمه لبرلمان كوردستان وأي محاولة لتمهيد الطريق لكتابة دستور إقليم كوردستان من قبل المؤسسات العليا والأطراف السياسية في إقليم كردستان، كما فعلت في الماضي.

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