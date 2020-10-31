مسعود بارزاني يعرب عن حزنه الشديد برحيل نجم الدين كريم

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، عن حزنه الشديد بنبأ وفاة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.

وجاء في رسالة تعزية بعثها بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن تلقيت خبر رحيل د.نجم الدين كريم، حزنت جدا وأصابني الهم بهذا النبأ".

ووجه بارزاني عن مواساته لاسرة وذوي الفقيد نجم الدين كريم. وقال إنه يعد نفسه شريكا لأحزانهم، داعيا "الله تعالى ان يسكن المرحوم فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان".

وتوفي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم يوم السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا، وذلك في الولايات المتحدة الامريكية.



