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مسعود بارزاني يرغب بتوسيع العلاقات مع إدارة بايدن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-28T09:47:53+0000
مسعود بارزاني يرغب بتوسيع العلاقات مع إدارة بايدن

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الخميس عن امله بتوسيع العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الامريكية مع تسلم الادارة الجديدة برئاسة جو بايدن لمهام عملها.

وهنأ بارزاني خلال لقائه سفير امريكا لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة مباشرة الادارة الجديدة للولايات المتحدة اعمالها ، قائلا "نأمل توسيع العلاقات بين الجانبين".

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للزعيم الكوردي انه خلال اللقاء اكد السفير الامريكي على مواصلة التنسيق بين بلاده واقليم كوردستان وكذلك استمرار الدعم لقوات البيشمركة.

الاوضاع السياسية واخر المستجدات على صعيد المنطقة والعلاقات بين اربيل وبغداد كانت محورا آخر من اللقاء، وفقا للبيان.

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