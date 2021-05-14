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مسعود بارزاني يعبر عن تضامنه في الشعب الفلسطيني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-14T11:58:27+0000
مسعود بارزاني يعبر عن تضامنه في الشعب الفلسطيني

شفق نيوز/ عبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال إيفاد بارزاني، لهيمن هورامي، مبعوثاً خاصاً للقاء السفير نظمي حزوري  القنصل العام لدولة فلسطين في اقليم كوردستان.

وذكر بيان للقنصلية الفلسطينية، أن السفير حزوري تسلم رسالة من الزعيم مسعود بارزاني لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، "والتي تعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، إزاء الأزمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والأحداث المؤلمة في القدس، ومن رسالة الزعيم مسعود البارزاني "قلوبنا معكم".

ومن جانبه شكر السفير نظمي حزوري، المبعوث الخاص هيمن هورامي- وهو نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان وقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- على زيارته موفداً باسم الرئيس مسعود بارزاني، مع الشكر والتقدير لما عبرت عنه الرسالة من معاني الأخوة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعمق المشاعر الأخوية".

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