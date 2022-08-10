مسعود بارزاني يطّلع على نتائج زيارة وفد البيشمركة الى بريطانيا وأميركا

شفق نيوز/ أطلعت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على نتائج الزيارة التي أجراها وفدها الى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم، وزير البيشمركة شورش اسماعيل، مضيفا ان الوزير اطلع بارزاني خلال اللقاء الذي حضره رئيس أركان البيشمركة عيسى عزير، على نتائج زيارة وفد الوزارة الى بريطانيا وامريكا واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلدين.

وأضاف البيان، ان بارزاني اعلن خلال الاجتماع عن دعمه الكامل لبرامج وإجراءات الإصلاح داخل قوات بيشمركة كوردستان، وأعرب عن امله لها بالنجاح، كما طرح للوفد عددا من التوجيهات والإرشادات بهذا الشأن.

وفي الرابع والعشرين من تموز الماضي، أعلنت وزارة البيشمركة، أن وفدا برئاسة وزير البيشمركة شورش إسماعيل وعضوية رئيس الأركان وعدد من المسؤولين في الوزارة قد توجه الى بريطانيا والولايات المتحدة لاجراء محادثات.