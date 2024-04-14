مسعود بارزاني يطالب بغداد بتعويض ضحايا الانفال ومنع السياسات "الشريرة" ضد الكورد

شفق نيوز/ طالب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، المؤسسات الرسمية للدولة العراقية بالعمل على تعويض الانفال والابادة الجماعية ضد الكورد، مشددا على منع ما اسماها "المحاولات والسياسات الشريرة التي تنظر إلى حقوق الشعب الكوردي نظرة شوفينية ومنكرة".

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لحملات الأنفال التي شنها النظام العراقي السابق ضد المدنيين الكورد، ان "حملات الأنفال من أكبر جرائم النظام العراقي السابق، والتي ارتكبت بهدف محو وتدمير وإبادة الشعب الكوردي" مؤكدا أنه "في المجزرة والإبادة الجماعية التي شملت كافة أنحاء كوردستان على عدة مراحل وبشكل منظم، فُقد واستشهد 180 ألف مواطن كوردي بريء".

واكد بارزاني، بحسب البيان، أن "الهجمات الكيميائية على كوردستان وتدمير آلاف القرى وخطط التعريب والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والنفسية لكوردستان كانت أجزاء أخرى من الجرائم المنظمة التي ارتكبها النظام العراقي السابق ضد شعبنا".

واضاف بارزاني: "صحيح أن مرتكبي الأنفال وغيرها من الجرائم قد فشلوا وسقطوا في مزبلة التاريخ، إلا أن آثار الإبادة والقمع التي ارتكبت بحق شعبنا لا تزال قائمة وجراح شعبنا لم تلتئم"، منوها إلى أنه "على الرغم من الظلم الكبير الذي تعرض له شعبنا، إلا أنه للأسف لا تزال هناك أصوات وألوان شوفينية ضد الكورد داخل الدولة العراقية".

وشدد بارزاني على أنه "من واجب المؤسسات الرسمية للدولة العراقية العمل على تعويض الأنفال والإبادة الجماعية والقمع الذي ارتكب بحق الشعب الكوردي وعليهم أن يمنعوا كافة أنواع المحاولات والسياسات الشريرة التي تنظر إلى حقوق الشعب الكوردي نظرة شوفينية ومنكرة".

واختتم بارزاني بالقول إنه "في الذكرى السادسة والثلاثين لجريمة الأنفال نقدر عاليا تضحيات ومقاومة ذوي المؤنفلين والشهداء ونحيي الأرواح الطاهرة لشهداء الانفال وجميع شهداء طريق حرية كوردستان".