مسعود بارزاني يصل إلى الفاتيكان

شفق نيوز– أربيل

وصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، إلى الفاتيكان حيث سيلتقي البابا خلال هذه الزيارة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يرافق الزعيم بارزاني في هذه الزيارة وفد يتألف من آنو جوهر، وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، وسفير العراق لدى الفاتيكان، وريزان حمه صالح، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا.

وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس بارزاني إلى الفاتيكان، حيث كان قد زارها سابقاً في عام 2014 واجتمع مع البابا فرنسيس.