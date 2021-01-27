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مسعود بارزاني يصدر رداً على فيلم إيراني أثار جدلاً في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-27T20:30:11+0000
مسعود بارزاني يصدر رداً على فيلم إيراني أثار جدلاً في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني تنظيم داعش الارهابي، بانه عدو لجميع الانسانية وليس بإمكان جهة واحدة هزيمته، مشددا على أن أي شخص أو جهة لا يستطيع انكار حقيقة ان اسطورة هذا التنظيم الإرهابي تحطمت على يد ابناء شعب كوردستان.

بارزاني ينتقد بشدة وكالة فارس لـ"إساءتها" للبيشمركة وقادة الكورد

وكانت ايران قد انتجت مؤخرا فيلما بشأن دور قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في الحرب ضد داعش تسبب عرضه بردود أفعال منتقدة من قبل اقليم كوردستان.

 وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يجري الحديث عن الحرب ضد داعش في عدد من الأوساط الاعلامية، وهناك حقيقة يجب الا يتم اخفاؤها بأن داعش هو عدو لجميع الانسانية والحرب ضد داعش ليست حربا سهلة لان لها جبهة واسعة ومتعددة الجوانب" مشددا على ان "ليس هناك طرف واحد بامكانه هزيمته وان قلعه من الجذور يحتاج الى تنسيق وعمل مشترك من جميع الأطراف ومن المجتمع الدولي".

وأوضح "حينها في حرب داعش قدمنا شكرنا للتحالف والأمريكيين الذين ساعدوا قوات بيشمركة كوردستان، وشكرنا تلك الجهات التي شاركت بشكل من الأشكال في الحرب ضد داعش وساعدت قوات البيشمركة".

واستدرك بارزاني "مع ذلك يتوجب ان يعلم الجميع ان الذي دافع عن كوردستان من تهديد داعش على ارض الواقع بالدم والتضحيات كانت قوات البيشمركة"، موضحا ان اي شخص او طرف ليس بامكانه انكار تلك الحقيقة بان اسطورة داعش تحطمت على يد ابناء شعب كوردستان الابطال".

وسلمت حكومة إقليم كوردستان القنصلية الإيرانية العامة في أربيل مذكرة احتجاج على فيلم وثائقي إيراني، قالت إنها يشوه الحقائق.

ويدور الفيلم الوثائقي الذي بثته تلفزة إيرانية رسمية، حول قيام قائد فيلق القدس الايراني السابق الجنرال قاسم سليماني بالذهاب إلى اقليم كوردستان بهدف إيقاف زحف عناصر داعش، وإظهار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في حالة يأس خلال طلب المساعدة من طهران.

كما ينسب بشكل خاص، صد تقدم داعش لسليماني، متجاهلاً دور قوات البيشمركة، الأمر الذي اثار استياء إقليم كوردستان.

ويؤكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان ايران قدمت يد العون الى اقليم كوردستان خلال التصدي لداعش الا انه في الوقت ذاته ينفي المبالغة الإيرانية بهذا الخصوص.

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