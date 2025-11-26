مسعود بارزاني يشدد للديمقراطي الكوردستاني السوري على ضرورة الحوار مع دمشق

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، الأوضاع والتطورات في البلد الجار، والتأكيد على وحدة الصف والحوار مع الحكومة السورية.

وقال مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني اجتمع في بيرمام، مع سكرتير وأعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، وخلال الاجتماع جرى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة في سوريا"ز

وأضاف "كما جرى في اللقاء التأكيد على وحدة الصف والتآلف والسياسة المشتركة بين الأطراف الكوردية في سوريا، إلى جانب التشديد على اعتماد أسلوب الحوار والتفاهم بين الأطراف الكوردية والحكومة السورية".