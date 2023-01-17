مسعود بارزاني يشدد على إجراء الانتخابات بالإقليم هذا العام: لن يتم قبول أي عذر لتأجيلها

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضا أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين وفدا امريكيا رفيع المستوى مؤلفا من: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون البنية التحتية العالمية آموس هوكستاين، والسفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، وعدد من المستشارين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد، وتم التأكيد على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وأهمية دور العراق وإقليم كوردستان في تذليل العقبات التي تواجه الطاقة عالميا.

وكان الوضع في إقليم كوردستان محوراً آخر للاجتماع، حيث أكد بارزاني أنه يجب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الإقليم خلال هذه العام، وأنه لن يتم قبول أي عذر لتأجيلها. معربا عن أمله في أن يستمر الاجتماع والتنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل التغلب على التحديات ودعم حكومة الإقليم.

وفيما يتعلق بإصلاحات قوات بيشمركة كوردستان، كرر الرئيس بارزاني دعمه لاستمرار تلك الإصلاحات.

وكان الوضع السياسي في المنطقة وتهديدات الإرهاب محورا آخر للاجتماع، وشدد الوفد الضيف على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، وفقا للبيان.

وكان سربست لزكين القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد صرّح مؤخرا، بأن حزبه يسعى إلى إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان نهاية العام 2023.

وكان برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.