مسعود بارزاني يشاطر أحزان ذوي ضحايا فاجعة الناصرية

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن مواساته لذوي حادث الحريق في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية الذي ذهب ضحيته عشرات الضحايا.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بعث برسالة تعزية لذوي ضحايا حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية".

واضاف ان "بارزاني أعرب عن مواساته لعوائل وذوي الحادثة الاليمة للحريق في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، معلنا عن مشاطرته لاحزانهم".

والتهم حريق هائل، ليلة أمس 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.