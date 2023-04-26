مسعود بارزاني يستقبل وفداً من "هوداپار"

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الاربعاء، وفدا رفيع المستوى من حزب "هوداپار" (حزب القضية الحرة) الاسلامي الكوردي في تركيا، برئاسة زكريا يا بيتشي اوغلو.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول الحل السلمي للقضايا والسير على طريق الحوار والتفاهم بين شعوب المنطقة، بحسب بيان لمقر بارزاني.

كما جرى التأكيد في الاجتماع على تطوير العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و"هوداپار".