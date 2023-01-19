مسعود بارزاني يستقبل وفدا من مجلس الجامعات العالمية

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس وفدا من مجلس الجامعات الدولية في اربيل.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوفد الضيف عرض ايجازا خلال الاجتماع على أوضاع الجامعات والمراكز الأكاديمية ومستوى التطور العلمي في الإقليم، كما أعربوا عن تقديرهم لاهتمام الرئيس بارزاني على مدى الثلاثين عاما الماضية، والدهم الدائم للجامعات والمراكز الأكاديمية في إقليم كوردستان".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول دور الجامعات والمراكز العلمية في النهوض بمختلف جوانب المجتمع الكوردي ورفع مستوى الفهم والتعليم لدى الأفراد".