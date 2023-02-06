مسعود بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاثنين البطريرك مارغناتيوس جوزيف الثالث، بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية في أنطاكية، ووفداً مرافقاً له مكون من عدد من أساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء عبر بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية في أنطاكية عن شكره لبارزاني على جهوده لحماية مبادئ التعايش والمواطنة والسلام بين مكونات إقليم كوردستان والعراق، داعيا إلى تعميق هذه المبادئ، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

وفي جزء من اللقاء شدد بارزاني على أن شعب كوردستان فخور بثقافة التعايش واصفا هذه الثقافة بأنها رصيد كبير للشعب الكوردستاني.

وادان اللقاء بشدة قيام رجل سويدي بحرق القرآن الكريم ووُصف بأنه عمل غير عقلاني وفردي وشُدد على ضرورة احترام القداسة والقيم الإنسانية السامية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن خالص تعازيهم لأسر ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم في تركيا وسوريا وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط.