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مسعود بارزاني يستقبل الوفد اللبناني بمقره في صلاح الدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-24T10:39:49+0000
مسعود بارزاني يستقبل الوفد اللبناني بمقره في صلاح الدين

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، الوفد اللبناني الذي وصل الى مدينة اربيل امس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير بحث استقبل، اليوم، في مصيف صلاح الدين القاضي هنري الخوري وزير العدل اللبناني والوفد المرافق له.

وأوضح البيان، أن الجانبين تبادلا الاراء حول الاوضاع السياسية في العراق ولبنان والمنطقة بشكل عام، وتهديدات الارهابيين في العراق وسوريا والمنطقة.

وأشار البيان، إلى أن اوضاع اقليم كوردستان كان المحور الاخر من هذا اللقاء.

وترأس وزير العدل اللبناني الوفد اللبناني الذي ضم مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المستشاريين.

ووصل الى اربيل، امس الاحد، وفداً لبنانياً ضم وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى اللبناني القاضي سهيل عبود، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الصلح، ونائب السفير يوسف السبعاوي، والمستشار رياض الصلح.

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