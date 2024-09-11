مسعود بارزاني يستذكر ثورة أيلول: اعادت الثقة بالنفس إلى الإنسان الكوردي

شفق نيوز/ اصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة الذكرى الـ63 على ثورة أيلول، واصفا إياها بأنها أعادت الثقة إلى الإنسان الكوردي.

وقال الزعيم الكوردي في بيانه "لقد أعادت ثورةُ أيلول الإرادةَ والثقة بالنفس إلى الإنسان الكوردي، وأصبحت قاعدة سياسية وتنظيمية وجماهيرية قوية لاستمرار النضال التحرري لشعب كوردستان بوجه الظلم والاحتلال".

وأضاف "لقد أخذت ثورة أيلول بملاحمها وبَسَالَتها وبصمود القيادة والبيشمركة والجماهير، قضيةَ شعب كوردستان المشروعة خطواتٍ عديدة إلى الأمام، وألهمت مسيرة المقاومة والكفاح لمراحل نضال شعب كوردستان اللاحقة".

في غضون ذلك اصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بيانا بهذه المناسبة قال فيها إن : إحياء ذكرى ثورة أيلول هو استحضار لصفحة مضيئة سطّرها شعب كوردستان في تاريخ نضاله التحرري في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وعدم التهاون في الدفاع عن أرضه.

وأردف بالقول: لقد جسّدت ثورة أيلول القيمَ النبيلة في إرساء العدالة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والوقوف بوجه الظلم والطغيان، وهي المبادئ التي نستلهم منها على الدوام في مسيرتنا نحو مواصلة العمل لتقديم المزيد من الخدمات لمواطني كوردستان، وصون منجزاتنا الوطنية.